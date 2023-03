Η Καρολίνα Πλίσκοβα, όπως και στο Ντουμπάι, θα βρεθεί στον δρόμο της Σάκκαρη μετά τη νίκη της με 6-1, 7-5 επί της Βερόνικα Κουντερμέτοβα.

Η Καρολίνα Πλίσκοβα για άλλη μία φορά θα βρεθεί στον δρόμο της Μαρίας Σάκκαρη.

Η Τσέχα επικράτησε της Βερόνικα Κουντερμέτοβα με 2-0 σετ (6-1, 7-5) και την Τρίτη θα αντιμετωπίσει την Ελληνίδα τενίστρια, όπως και προ δύο εβδομάδων στο Ντουμπάι.

Shining in the desert @KaPliskova moves past Kudermetova 6-1, 7-5, setting up a fourth-round clash with Sakkari #TennisParadise pic.twitter.com/EhD5PgFU2q