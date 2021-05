Ανοιξε η ακαδημία του Ραφαέλ Ναδάλ στην Χαλκιδική -Το μήνυμα του Ισπανού (vid)

Η ακαδημία τένις του Ραφαέλ Ναδάλ στην Χαλκιδική ξεκίνησε και πάλι την λειτουργία της.

Η ακαδημία που βρίσκεται για τρία χρόνια στο Sani Resort, άρχισε να λειτουργεί ξανά μετά από αρκετούς μήνες. Το ξενοδοχείο ενημέρωσε για το άνοιγμα της ακαδημίας μέσω των σόσιαλ και σε ένα ποστάρισμα, ο Ράφαελ Ναδάλ μίλησε για το ευχάριστο αυτό γεγονός προσκαλώντας τον κόσμο να επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις.

«Θέλω να σας ενημερώσω ότι η νέα σεζόν στη Rafa Nadal Tennis Center που βρίσκεται στο Sani Resort στην Ελλάδα, μόλις ξεκίνησε. Είναι ένα εντυπωσιακό μέρος και όλοι όσοι έχουν βρεθεί εκεί μου έχουν πει ότι είναι απίστευτο. Αν βρεθείτε εκεί θα απολαύσετε πολλές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και τένις με τη μεθοδολογία της Rafael Nadal Academy στη Μαγιόρκα» ανέφερε ο Ισπανός θρύλος του τένις.

The man, the legend, the words. @RafaelNadal talks about the @RafaNadalTC in Sani Resort.

— Sani Resort (@sani_resort) May 25, 2021