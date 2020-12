Διακοπές στο Λονδίνο κάνει αυτές τις μέρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς και φαίνεται πως τα περνάει αρκετά καλά ζητώντας ένα Harrods και στην Ελλάδα! Ο Έλληνας τενίστας, προχώρησε σε αυτό το τιτίβισμα με αποτέλεσμα να γίνει viral!

Το σχόλιο αυτό σε μια εποχή που όλος ο κόσμος δοκιμάζεται από τον κορονοϊό, εξόργισε Έλληνες και μη που άφησαν το δικό τους σχόλιο κάτω από το τιτίβισμα!

Someone needs to build a Harrods in Greece. It’s about time.

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) December 3, 2020