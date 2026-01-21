Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε την ώρα και τη μέρα της αναμέτρησής του για τον δεύτερο γύρο του Australian Open κόντρα στον Τόμας Μάτσαχ...

Μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα του στο Australian Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στον δεύτερο γύρο όπου θ' αντιμετωπίσει τον Τόμας Μάτσαχ. Οι δυο τους θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης, με την ώρα και τη μέρα του ματς να γίνεται γνωστή.

Πιο συγκεκριμένα, το ματς είναι προγραμματισμένο να γίνει στην ANZ Arena. Έχει τοποθετηθεί τρίτο χρονικά, πίσω από τις αναμετρήσεις Χατσάνοφ - Μπασαβαρέντι (02:00 ώρα Ελλαδας) και Ίνγκλις - Σίγκεμουντ (όχι πριν τις 04:00 ώρα Ελλάδας). Αυτό σημαίνει πως το πρώτο σερβίς της αναμέτρησης υπολογίζεται περίπου στις 07:30 ώρα Ελλάδας.

Αυτή θα είναι η δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση στο tour. Το 2023 οι δύο αθλητές βρέθηκαν αντιμέτωποι στο τουρνουά της Βιέννης, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να επικρατεί με 6-3, 4-6, 7-5 του Τσέχου. Ο νικητής της αναμέτρησης θα βρεθεί αντιμέτωπος με έναν εκ των Μουζέτι ή Σονέγκο στον τρίτο γύρο.