Σάκκαρη: Ξημερώματα Κυριακής (18/1) η πρεμιέρα της στο Australian Open
Τις υποχρεώσεις της στο Australian Open αναμένεται να ξεκινήσει η Μαρία Σάκκαρη τα ξημερώματα της Κυριακής (18/1), όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές στην γνωστοποίηση του προγράμματος της πρώτης ημέρας.
Η Μαρία Σάκκαρη στον πρώτο γύρο του θεσμού θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη Γαλλίδα τενίστρια, Λεόλια Ζανζάν. Το πρώτο σερβίς στην αναμέτρηση αναμένεται τα ξημερώματα της Κυριακής στις 02:30 ώρα Ελλάδας. Οι δύο τενίστριες θ' ανοίξουν το πρόγραμμα στο δεύτερο court της διοργάνωσης, Margaret Court Arena.
Αυτή θα είναι η πρώτη τους συνάντηση, με τη νικήτρια να παίρνει το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο στο οποίο θ' αντιμετωπίσει είτε την Μίρα Αντρέεβα, είτε τη Ντόνα Βέκιτς.
Σημειώνεται πως την ίδια ημέρας, την πρεμιέρα τους θα κάνουν οι Κάρλος Αλκαράθ, Αρίνα Σαμπαλένκα, Σάσα Ζβέρεφ, Τζάσμιν Παολίνι και Αλεξάντερ Μπούμπλικ.
Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας στο Australian Open
Australian Open Order of play - Sunday, January 18, 2026 pic.twitter.com/fUuA88m5sZ— Tennis Schedules (@SchedulesTennis) January 16, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.