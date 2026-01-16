Την ώρα της πρεμιέρας της στο Australian Open έμαθε η Μαρία Σάκκαρη, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές του πρώτου Grand Slam της σεζόν...

Τις υποχρεώσεις της στο Australian Open αναμένεται να ξεκινήσει η Μαρία Σάκκαρη τα ξημερώματα της Κυριακής (18/1), όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές στην γνωστοποίηση του προγράμματος της πρώτης ημέρας.

Η Μαρία Σάκκαρη στον πρώτο γύρο του θεσμού θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη Γαλλίδα τενίστρια, Λεόλια Ζανζάν. Το πρώτο σερβίς στην αναμέτρηση αναμένεται τα ξημερώματα της Κυριακής στις 02:30 ώρα Ελλάδας. Οι δύο τενίστριες θ' ανοίξουν το πρόγραμμα στο δεύτερο court της διοργάνωσης, Margaret Court Arena.

Αυτή θα είναι η πρώτη τους συνάντηση, με τη νικήτρια να παίρνει το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο στο οποίο θ' αντιμετωπίσει είτε την Μίρα Αντρέεβα, είτε τη Ντόνα Βέκιτς.

Σημειώνεται πως την ίδια ημέρας, την πρεμιέρα τους θα κάνουν οι Κάρλος Αλκαράθ, Αρίνα Σαμπαλένκα, Σάσα Ζβέρεφ, Τζάσμιν Παολίνι και Αλεξάντερ Μπούμπλικ.

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας στο Australian Open