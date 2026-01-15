Γνωστό έγινε το πότε θα κάνουν πρεμιέρα στο Australian Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη. Οι ημέρες του πρώτου σερβίς των δύο Ελλήνων εκπροσώπων...

Λίγο μετά τις κληρώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκκαρη στο Australian Open, οι διοργανωτές έκαναν γνωστό το πότε θα γίνει η πρεμιέρα των δύο ανάλογα με το μέρος του ταμπλό που βρίσκονται.

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο Grand Slam της σεζόν πρώτη στη... μάχη αναμένεται να μπει η Σάκκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια θα παίξει στον πρώτο γύρο του Australian Open κόντρα στη Λεόλια Ζανζάν, με την πρεμιέρα της να είναι προγραμματισμένη την Κυριακή (18/1).

Μία μέρα αργότερα, τη Δευτέρα (19/1), θα είναι η σειρά του Στέφανου Τσιτσιπά να μπει στο court. Ο Νο.31 του ταμπλό θα παίξει κόντρα στον Σιντάρο Μοτσιζούκι για τη διεκδίκηση ενός εισιτηρίου για τον δεύτερο γύρο του θεσμού.

Σημειώνεται πως οι ώρες για τα ματς των Ελλήνων αθλητών θα γίνουν γνωστές τις επόμενες ημέρες από τους διοργανωτές.

Σαμπαλένκα και Αλκαράθ

Παράλληλα με τη Μαρία Σάκκαρη στο court αναμένεται να μπουν την Κυριακή (18/1) για την επίσημη πρεμιέρα τους, η φιναλίστ του περυσινού τελικού Αρίνα Σαμπαλένκα και ο Νο.1 τενίστας στην παγκόσμιας κατάταξη, Κάρλος Αλκαράθ.