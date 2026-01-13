O Τσιτσιπάς από το Νο.31 στο ταμπλό του Australian Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς περιμένει την κλήρωση στο Australian Open, όπου θα βρίσκεται στο Νο.31 στο ταμπλό του απλού ανδρών.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά την καλή πορεία του στο United Cup, δεν είχε ανάλογη συνέχεια στο 250άρι τουρνουά στην Αδελαΐδα, όπου γνώρισε την ήττα από τον Αλεξάντερ Βούκιτς με 2-0 σετ.

Πλέον ο 27χρονος παίκτης προετοιμάζεται για την 9η παρουσία του στο κυρίως ταμπλό του Australian Open, που ξεκινά την Κυριακή (18/1), ενώ η κλήρωση θα διεξαχθεί την Πέμπτη (15/1).

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα είναι ανάμεσα στους 32 seeded παίκτες και θα βρίσκεται στο Νο.31 του ταμπλό. Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι οι παίκτες που βρίσκονται από το Νο.25 μέχρι το Νο.32 θα μπορούν να αντιμετωπίσουν παίκτες από το Νο.1 μέχρι το Νο.8 από τον 3ο γύρο.

Ο Γιάνικ Σίνερ, Κάρλος Αλκαράθ, Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Νόβακ Τζόκοβιτς είναι κατά σειρά στις τέσσερις πρώτες θέσεις του ταμπλό. Οι Σίνερ και Αλκαράθ θα βρεθούν αντιμέτωποι μόνο στον τελικό και οι Ζβέρεφ και Τζόκοβιτς μπορούν να είναι αντίπαλοί τους στα προημιτελικά.

Μετά την αποχώρηση του Τζακ Ντρέιπερ, ο Κορεντέν Μουτέ είναι αυτός που θα βρίσκεται στο Νο.32 στο ταμπλό.

«Στόχος μου να παίζω καλά στα Grand Slam»

Στο μεταξύ ο Στέφανος Τσιτσιπάς στις δηλώσεις του μετά τον πρόωρο αποκλεισμό από τον Αλεξάντερ Βούκιτς στην Αδελαΐδα, ξεκαθάρισε πως ο στόχος του για τη σεζόν είναι οι μακριές πορείες στα Grand Slam.

«Αυτός είναι ο στόχος μου. Να παίζω καλά στα Grand Slam, να κάνω βαθιές πορείες, να νιώθω το παιχνίδι μου και να δείχνω ότι το έχω ακόμα. Παίζω καλό τένις, δεν θα αφήσω ένα αποτέλεσμα σαν κι αυτό να καθορίσει το ξεκίνημα της σεζόν μου. Έχω υψηλούς στόχους και θέλω να πετύχω μεγάλα πράγματα αυτή τη χρονιά. Εξαρτάται από εμένα και από το πόσο θα δουλέψω, η συνέπεια που θα δείχνω κάθε μέρα» είπε στη συνέντευξη Τύπου ο Τσιτσιπάς.