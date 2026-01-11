Australian Open: Η κλήρωση της Παπαμιχαήλ στα προκριματικά
Μετά το 2024, η Δέσποινα Παπαμιχαήλ επιστρέφει στα προκριματικά Grand Slam. Η Ελληνίδα τενίστρια θα δώσει τη δική της... μάχη για ένα εισιτήριο στο κυρίως ταμπλό του Australian Open, έχοντας μάθει την αντίπαλό της στον πρώτο γύρο.
Η 32χρονη τενίστρια χρειάζεται τρεις νίκες για να πάρει μία θέση στο κυρίως ταμπλό του πρώτου Grand Slam στη σεζόν. Πρώτη αθλήτρια που θα κληθεί ν' αντιμετωπίσει είναι η Σάσια Βίκερι από τις ΗΠΑ. Το πρώτο σερβίς της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/1) στις 03:00 ώρα Ελλάδας.
Η νικήτρια του πρώτου προκριματικού γύρου θα παίξει απέναντι στη νικήτρια του αγώνα Σταροντούμπτσεβα - Τουμπελό.
Εάν η Δέσποινα Παπαμιχαήλ καταφέρει να πετύχει την υπέρβαση και να βρεθεί στο κυρίως ταμπλό του Australian Open, τότε θα είναι ανάμεσα στα ονόματα των τενιστριών στην κλήρωση της Πέμπτης (15/1).
Australian Open women’s qualifying draw pic.twitter.com/TbkCU01OQ0— Michal Samulski (@MichalSamulski) January 11, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.