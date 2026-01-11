Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ επέστρεψε στο Australian Open, στο οποίο θα διεκδικήσει την είσοδό της στο κυρίως ταμπλό μέσω των προκριματικών, μαθαίνοντας την αντίπαλό της...

Μετά το 2024, η Δέσποινα Παπαμιχαήλ επιστρέφει στα προκριματικά Grand Slam. Η Ελληνίδα τενίστρια θα δώσει τη δική της... μάχη για ένα εισιτήριο στο κυρίως ταμπλό του Australian Open, έχοντας μάθει την αντίπαλό της στον πρώτο γύρο.

Η 32χρονη τενίστρια χρειάζεται τρεις νίκες για να πάρει μία θέση στο κυρίως ταμπλό του πρώτου Grand Slam στη σεζόν. Πρώτη αθλήτρια που θα κληθεί ν' αντιμετωπίσει είναι η Σάσια Βίκερι από τις ΗΠΑ. Το πρώτο σερβίς της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/1) στις 03:00 ώρα Ελλάδας.

Η νικήτρια του πρώτου προκριματικού γύρου θα παίξει απέναντι στη νικήτρια του αγώνα Σταροντούμπτσεβα - Τουμπελό.

Εάν η Δέσποινα Παπαμιχαήλ καταφέρει να πετύχει την υπέρβαση και να βρεθεί στο κυρίως ταμπλό του Australian Open, τότε θα είναι ανάμεσα στα ονόματα των τενιστριών στην κλήρωση της Πέμπτης (15/1).