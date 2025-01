Βγαίνει το ζευγάρι του τελικού ανδρών στο Australia Open

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κόντρα στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και ο Γιάνικ Σίνερ με αντίπαλο τον Μπεν Σέλτον, συνθέτουν τα ημιτελικά ζευγάρια της Παρασκευής στο Australian Open.

Mετά τις γυναίκες, σειρά παίρνουν οι άνδρες για τους δικούς τους ημιτελικούς στο Australian Open.

Tο πρόγραμμα στη Rod Laver Arena θα αρχίσει στις 05:30 ώρα Ελλάδας, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να αντιμετωπίζει τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο Τζόκοβιτς ακύρωσε την 90λεπτη προπόνηση της Πέμπτης (23/1) στο court 16, καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο αριστερό πόδι, και μετά τον προημιτελικό με τον Αλκαράθ χρειάστηκε να πάρει παυσίπονα.

Όπως και να έχει οι Τζόκοβιτς και Ζβέρεφ θα αναμετρηθούν για 13η φορά, με τον Σέρβο να προηγείται 8-4 στις νίκες. O Τζόκοβιτς κυνηγά τον 11ο τίτλο του στη Μελβούρνη, ο Ζβέρεφ μετά το 2020 και το 2024, θα επιχειρήσει για 3η φορά να παίξει στον τελικό του Australian Open.

