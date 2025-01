Η Πάουλα Μπαντόσα συνεχίζει μια εντυπωσιακή επιστροφή που άρχισε το περασμένο καλοκαίρι, ήδη βρίσκεται στα ημιτελικά στο Australian Open κι απέναντι στη φίλη της Αρίνα Σαμπαλένκα θα αγωνιστεί για την πρώτη της παρουσία σε τελικό Grand Slam.

Η περίπτωση της Πάουλα Μπαντόσα είναι από αυτές που βλέπουμε στον αθλητισμό και στο τένις. Έναν αθλητή ή μια αθλήτρια που δημιούργησε υψηλές φιλοδοξίες, όμως μέσα σε λίγο χρόνο τα πάντα γύρισαν τούμπα.

Η 27χρονη Ισπανίδα το πρωί της Πέμπτης (23/1, 10:30) αντιμετωπίζει την καλή της φίλη Αρίνα Σαμπαλένκα για μια θέση στον σαββατιάτικο τελικό του Asutralian Open.

H νίκη της απέναντι στην Κόκο Γκοφ στα προημιτελικά, σηματοδότησε μια νέα σελίδα στη καριέρα της, η Μπαντόσα για πρώτη φορά στην καριέρα της θα παίξει σε ημιτελικό Grand Slam.

«Δεν θα νιώσω ελεύθερη, μέχρι να κατακτήσω το τουρνουά. Είμαι πάντα έτσι. Είναι η προσωπικότητά μου, ο χαρακτήρας μου. Στα ημιτελικά, δεν με νοιάζει με ποια, θέλω τόσο πολύ να νικήσω. Αυτό είναι μέρος του εαυτού μου. Σε τέτοια παιχνίδια το επίπεδό μου ανεβαίνει, θέλω να δώσω τα πάντα στο κορτ» δήλωσε η Μπαντόσα μετά τη νίκη επί της Γκοφ.

Η Μπαντόσα τον Απρίλιο του 2022 είχε φθάσει μέχρι το Νο.2 στον κόσμο, όμως τα προβλήματα με τους τραυματισμούς δεν άργησαν. Τέτοιες ημέρες τον Ιανουάριο του 2024 είχε κατρακυλίσει στο Νο.100 της παγκόσμιας κατάταξης.

Tα προβλήματα με την πλάτη της φαίνονταν αξεπέραστα, τον Μάιο είχε πέσει στο Νο.140, υπήρξαν οι σκέψεις αποχώηρησης, όμως η σύντροφος του Στέφανου Τσιτσιπά δεν τα παράτησε. H ίδια τον Νοέμβριο δήλωσε πως αν δεν είχε τη στήριξή του, θα είχε σταματήσει τη σεζόν.

«Ναι, ήταν κάποια στιγμή πέρυσι που ήμουν πολύ κοντά στην αποχώρηση, γιατί δεν έβλεπα τον εαυτό μου στο επίπεδο που θα ήθελα, όμως αναζητούσα μια νέα ευκαιρία», είπε η Μπαντόσα. Προσέλαβε νέο γυμναστή και διατροφολόγο στην τελευταία της ζαριά να σώσει την καριέρα της.

Paula Badosa will be back in the top 10 when the new rankings come out.



A year ago when she made her comeback from injury, she was the world #100.



Strong. Resilient. Paula.



🇪🇸❤️🇪🇸 pic.twitter.com/Sv5rxQulFk