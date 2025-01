Μία μεγάλη πρόκριση πήρε η Μάντισον Κις στα προημιτελικά του Australian Open, αποκλείοντας την Έλενα Ριμπάκινα στον γύρο των "16" με 6-3, 1-6, 6-3.

Πετυχαίνοντας την 9η σερί νίκη της στο tour η Μάντισον Κις πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του Australian Open, επικρατώντας του Νο.6 του ταμπλό Έλενα Ριμπάκινα με 6-3, 1-6, 6-3.

Αυτή είναι η 11η φορά που η Αμερικανίδα παίρνει πρόκριση σε προημιτελικά Grand Slam, με την ίδια να συνεχίζει την πολύ καλή της πορεία μετά την κατάκτηση του τίτλου στην Αδελαΐδα.

Αγωνιστικά, η Νο.14 του κόσμου έπαιξε επιθετικό τένις γεγονός που έφερε σε δύσκολη θέση τη Ριμπάκινα, η οποία χρειάστηκε να κυνηγήσει πολλές μπάλες. Μάλιστα, πέτυχε 27 winnners, έχοντας υποπέσει σε 31 αβίαστα.

