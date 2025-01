O Αλεξάντερ Ζβέρεφ θα είναι παρών στα προημιτελικά του Australian Open, έπειτα τη νίκη του επί του Ουγκό Ουμπέρ με 6-1, 2-6, 6-3, 6-2 στον γύρο των "16" του τουρνουά.

Last 8️⃣ bound. @AlexZverev dashes into the quarterfinals at the expense of Ugo Humbert. #AO2025 pic.twitter.com/h0FNDfb7g3

Τα πρώτα δύο σετ ήταν παρόμοια, με τους δύο τενίστες να κατακτούν από ένα. Το πρώτο πήγε στον Ζβέρεφ, ο οποίος ξεκίνησε πολύ δυναμικά την αναμέτρηση και 6-0 σερί games πήρε προβάδισμα μέσα σε 28 λεπτά. H... απάντηση του Γάλλου ήταν παρόμοια, παραχωρώντας απλά ένα παραπάνω game στον Γερμανό, για να φέρει το ματς στα ίσα.

Στο τρίτο σετ αμφότεροι κράτησαν σε καλό βαθμό τα σερβίς τους πηγαίνοντας αρχικά game - game. Η μοναδική φορά που απειλήθηκε κάποιο σερβίς ήταν στο 8ο game, όταν ο Νο.2 του κόσμου εκμεταλλεύτηκε τα δύο break points που του εμφανίστηκαν για να φτάσει ένα game μακριά από την κατάκτηση του σετ. Με τις μπάλες στα χέρια, ο 27χρονος δεν λάθεψε και με love game διπλασίασε τα σετ του (6-3).

Forging towards a place in the last eight.@alexzverev is on the brink of a fourth #AusOpen quarterfinal.



The No.2 seed leads Ugo Humbert 6-1 2-6 6-3 5-2#AO2025 pic.twitter.com/Rsx9z5iX3P