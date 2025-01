Το εισιτήριο για τη φάση των "16" πήρε η Ελίνα Σβιτολίνα με μεγάλη ανατροπή επί της Τζαζμίν Παολίνι (2-6, 6-4, 6-0) στον τρίτο γύρο του Australian Open.

Λίγες ώρες μετά την τεράστια νίκη του Γκαέλ Μονφίς και την πρόκριση στη φάση των "16", η Ελίνα Σβιτολίνα πέτυχε επίσης μία νίκη μεγάλης σημασίας κόντρα στην Τζαζμίνι Παολίνι με 2-6, 6-4, 6-0 παίρνοντας το εισιτήριο για τη φάση των "16" του Australian Open.

Elina Svitolina & Gael Monfils today at the Australian Open



Tennis can be a lonely sport



Traveling the world, every week in a different city



But these 2 have stuck together through it all & made each other better players & stronger people



Love them❤️



pic.twitter.com/Ma4R1GZQnG