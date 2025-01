Στους "16" του Australian Open θα βρεθεί ο Μπεν Σέλτον, έπειτα την επικράτησή του επί του Λορέντζο Μουζέτι με 6-3, 3-6, 6-4, 7-6(5) στον τρίτο γύρο του τουρνουά της Μελβούρνης.

Διατηρώντας στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα σε πολύ καλό ρυθμό το σερβίς του, ο Μπεν Σέλτον πήρε το εισιτήριο για τη 16άδα του ανδρικού ταμπλό στο Australian Open νικώντας τον Λορέντζο Μουζέτι με 6-3, 3-6, 6-4, 7-6(5) στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης.

Ο Αμερικανός τενίστας εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο τα δυνατά του σερβίς, κερδίζοντας το 81% (67/83) των πόντων που παίχτηκαν πίσω από το πρώτο, γεγονός που κάλυψε σε μεγάλο βαθμό τα 56 αβίαστα λάθη που έκανε.

Shelton beats Lorenzo Musetti 6-3 3-6 6-4 7-6



Great win for Ben.



He was 0-2 against Lorenzo coming into this match, but he has a knack for bringing his best in the Slams.



✅2nd Australian Open R16

✅1st top 20 win of 2025



Big Ben is catching fire.



🇺🇸😤 pic.twitter.com/kGRCkUp7Vp — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 18, 2025

Στο εναρκτήριο σετ ο Νο.20 του κόσμου αρκέστηκε σε ένα break, παίρνοντας κεφάλι στο ματς με 6-3. Ο Λορέντζο Μουζέτι από την πλευρά του, αν και ένιωσε δυσφορία στα μέσα του δεύτερου σετ, κατάφερε να ισοφαρίσει με το ίδιο... νόμισμα.

Το τρίτο σετ ήταν αρκετά πιο κλειστό από τα προηγούμενα δύο, με τους δύο τενίστες να κρατούν τα σερβίς τους μέχρι τα τελευταία games. Αυτός που απείλησε με break δύο φορές ήταν ο Ιταλός, με τον Σέλτον να λύνει το πρόβλημα ισάριθμες φορές και στη συνέχεια να κάνει καθοριστικό break στην πρώτη ευκαιρία που του εμφανίστηκε. Έτσι, πήρε εκ νέου προβάδισμα.

Έχοντας το μομέντουμ ο 22χρονος... έσπασε πολύ γρήγορα το σερβίς του Νο.15 στον κόσμο, όμως η απάντηση ήρθε επίσης άμεσα. Αμφότεροι διατήρησαν τα σερβίς του, με αποτέλεσμα το σετ να κριθεί στο tie-break. Εκεί, ο Σέλτον αν και δέχθηκε πρώτος το mini break πήρε άμεσα το προβάδισμα ξανά και στο πρώτο του match point έκλεισε το σετ, πανηγυρίζοντας τη νίκη - πρόκριση.

Στη φάση των "16" ο Αμερικανός θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Γκάελ Μονφίς, ο οποίος νωρίτερα απέκλεισε τον Τέιλορ Φριτζ με 3-6, 7-5, 7-6(2), 6-4.