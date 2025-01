Την πρόκριση στους "16" του Australian Open πήρε ο Λέρνερ Τιέν, ο οποίος έγινε ο νεότερος τενίστας που φτάνει στη συγκεκριμένη φάση του τουρνουά της Μελβούρνης.

Διανύει εξαιρετική εβδομάδα και αυτό δεν είναι ψέμα! Ο Λέρνερ Τιέν σε ένα ακόμη παιχνίδι έδειξε μπορεί ν' ανταπεξέλθει κόντρα σε μεγάλα ονόματα του tour παίρνοντας τη νίκη επί του Κορεντίν Μουτέ με 7-6(10), 6-3, 6-3 και το εισιτήριο για τη φάση των "16" του Australian Open.

Με αυτή την πρόκριση ο 19χρονος Αμερικανός έγινε ο νεότερος τενίστας που φτάνει στη 16άδα του πρώτου χρονικά Grand Slam στη σεζόν, μετά τον Ράφαελ Ναδάλ.

Σημειώνεται πως ο Τιέν, στο φετινό Australian Open έχει κάνει career high, μιας και ο ίδιος σε κανένα Major τουρνουά στο οποίο έχει λάβει μέρος δεν κατάφερε να προκριθεί στον δεύτερο γύρο. Θυμίζουμε, μάλιστα, πως ο νεαρός τενίστας προέρχεται από τα προκριματικά του τουρνουά και στον επόμενο γύρο θα βρεθεί αντιμέτωπος κόντρα στον Λορέντζο Σονέγκο.

Learner Tien becomes the youngest man to reach Australian Open R16 since Rafa Nadal



Unforgettable week from the 19 year old qualifier.



Before this week, Learner had never been past Round 1 of any Slam.



