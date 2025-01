Το εισιτήριο για τη φάση των "16" «σφράγισαν» οι Έλενα Ριμπάκινα και Ίγκα Σβιόντεκ, παίρνοντας τη νίκη στον τρίτο γύρο του Australian Open κόντρα στις Νταϊάνα Γιαστρέμσκα και Έμμα Ραντουκάνου αντίστοιχα.

Νίκες με straight sets κατέγραψαν οι Έλενα Ριμπάκινα και Ίγκα Σβιόντεκ, στον τρίτο γύρο του Australian Open επί των Νταϊάνα Γιαστρέμσκα και Έμμα Ραντουκάνου αντίστοιχα, κλείνοντας μία θέση στη φάση των "16" του γυναικείου ταμπλό.

Πρώτη χρονικά προκρίθηκε η Ίγκα Σβιόντεκ, η οποία υπέταξε την Έμμα Ραντουκάνου με 6-1, 6-0. Η Πολωνή, πιάνοντας πολύ καλό ρυθμό, δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Βρετανίδα να πιστεύει σε κάτι θετικό από τη μεταξύ τους αναμέτρηση. Χαρακτηριστικό του ματς είναι το 55% των κερδισμένων πόντων της Ραντουκάνου πίσω από το πρώτο της σερβίς, δείγμα της τεράστιας πίεσης που δέχθηκε από την αντίπαλό της.

One could say that Iga was VERY in control today 🔒 @pirelli • #Pirelli • #control • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/dERwzGmaXm

Ο αγώνας δεν χρήζει τεράστιας ανάλυσης μιας και η πρώην Νο.1 του κόσμου έκανε... μονόλογο στο court της Rob Laver Arena, παραχωρώντας μόνο ένα game στην Νο.61 του κόσμου για να πάρει μία εύκολη πρόκριση με πολύ ηχηρό τρόπο.

Στην επόμενη φάση η 23χρονη θ' αντιμετωπίσει την Εύα Λις, η οποία επικράτησε στον τρίτο γύρο της Κριστιάν Ζακλίν με 4-6, 6-3, 6-3.

Λίγο αργότερα στην Jonh Cain Arena η Έλενα Ριμπάκινα πήρε το εισιτήριο για τη φάση των "16" με τη νίκη της επί της Νταϊάνα Γιαστρέμσκα με 6-3, 6-4.

Η τενίστρια από το Καζακστάν, αν και είχε σε όλο το ματς τον έλεγχο, δεν κατάφερε να πιάσει υψηλά στάνταρ πίσω από το σερβίς της. Βέβαια, σε αυτό ενδεχομένως να οφείλονται κάποιες ενοχλήσεις στην πλάτη, οι οποίες την ανάγκασαν να πάρει ιατρικό time out κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Από τη μεριά της, η Γιαστρέμσκα ήταν αρκετά ασταθής γεγονός που επιβεβαιώνουν και τα υπερδιπλάσια λάθη της από την Νο.7 του κόσμου (37-16) καθώς και τα οκτώ διπλά λάθη που έδωσαν στην αντίπαλό της τη δυνατότητα για ένα break.

Resilient Rybakina ⚔️



An injury-troubled Elena Rybakina fights her way into the last 16 with a 6-3, 6-4 win over Dayana Yastremska.#AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/tpzkh3dIn5