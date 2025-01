Η Πάουλα Μπαντόσα τα βρήκε... σκούρα απέναντι στη Μάρτα Κοστιούκ και απευθύνθηκε στο σύντροφό της, Στέφανο Τσιτσιπά, για να ζητήσει ψυχολογική υποστήριξη.

Μπορεί η Πάουλα Μπαντόσα να δυσκολεύτηκε απέναντι στη Μάρτα Κοστιούκ, κατάφερε όμως να πάρει τη νίκη με 2-1 στο Αυστραλιανό Όπεν.

Ήταν ένας αγώνας με αρκετή ένταση από την πλευρά της Ισπανίδας τενίστριας καθώς το ματς μετατράπηκε σε ντέρμπι, και στη διάρκεια του δεύτερου σετ αναζήτησε ψυχολογική υποστήριξη από τον σύντροφο και τον προπονητή της που βρίσκονταν στις εξέδρες του γηπέδου.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν στις κερκίδες για να δει την προσπάθεια της Μπαντόσα, η οποία παρά την πίεση δεν έχασε το χιούμορ της και απευθύνθηκε στους δικούς της ζητώντας από κάποιον να πάρει τη ρακέτα της και να τη βοηθήσει. Ο Έλληνας πρωταθλητής φυσικά ανταποκρίθηκε προσπαθώντας να την καθυσηχάσει, ενώ στις δηλώσεις που έκανε μετά το παιχνίδι ανέφερε ότι απευθυνόταν στον κόουτς της που ήταν πιο αγχωμένος από την ίδια.

Paula Badosa and Stefanos Tsitsipas having a moment during her match at the Australian Open 😂😂😂pic.twitter.com/AG3fMszqc1