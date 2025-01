O Ντανίλ Μεντβέντεφ τη γλίτωσε στην πρεμιέρα, όχι όμως και τώρα, με τον 19χρονο Λίρνερ Τιέν να τον νικά με 3-2 σετ στο Australian Open, σε ένα θρίλερ που ολοκληρώθηκε στις 02:55 το πρωί, ώρα Μελβούρνης.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ απέναντι στον Ταϊλανδό, Κασίντιτ Σαμρέι (Νο.418), βρήκε τις λύσεις και επέστρεψε από το 1-2, αποφεύγοντας τον πρόωρο αποκλεισμό στο Australian Open.

Ο Ρώσος και στον 2ο γύρο έπαιξε με τη φωτιά κι αυτή τη φορά... κάηκε. Το τελευταίο παιχνίδι της Πέμπτης (16/1) στη Margaret Court Arena, ήταν ένα θρίλερ, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λίρνερ Τιέν, ο 19χρονος από τις ΗΠΑ πήρε την πρόκριση με 6-3, 7-6(4), 6-7(8), 1-6, 7-6(10-7) σε ένα παιχνίδι που είχε διάρκεια τεσσάρων ωρών και 49 λεπτών κι ολοκληρώθηκε πέντε λεπτά πριν από τις 03:00 το πρωί, ώρα Μελβούρνης.

