H Πάουλα Μπαντόσα μετά το τέλος του αγώνα της και τη νίκη/πρόκριση επί της Τάλια Γκίμπσον, αναφέρθηκε στον Στέφανο Τσιτσιπά ζητώντας από το κοινό να τον ενθαρρύνει σε μία δύσκολη στιγμή, έπειτα και τον αποκλεισμό του από το Australian Open.

Μπορεί να είχε μία εύκολη νίκη και συνάμα τη χαρά της πρόκριση στον τρίτο γύρο του Australian Open, ωστόσο η Πάουλα Μπαντόσα στις on court δηλώσεις της στάθηκε στον τενίστα και σύντροφό της Στέφανο Τσιτσιπά.

Η Ισπανίδα τενίστρια πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο με την επικράτηση 6-1, 6-0 επί της Τάλια Γκίμπσον, το οποίο παρακολούθησε από κοντά ο Έλληνας τενίστας. Η Νο.12 του κόσμου μετά το τέλος του ματς σχολίασε τον αγώνα της και μίλησε για τον Στέφανο.

Τόνισε πως ο 26χρονος χρειάζεται στήριξη, καθώς βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση ζητώντας από το κοινό ένα χειροκρότημα για εκείνον. Δήλωσε, μάλιστα, σίγουρη πως ο Έλληνας θα επανέλθει σύντομα.

«Πάντα παραπονιέται ότι κρατούν πολύ τα ματς μου, οπότε σήμερα ήμουν περήφανη! Είναι φοβερό να τον έχω δίπλα μου, είναι έμπνευση, ένας παίκτης που είναι τόσο καλός σε αυτό που κάνει. Μου δίνει τόσες συμβουλές, στήριξη. Σας παρακαλώ χειροκροτήστε τον, διότι δεν περνάει την καλύτερη στιγμή του αλλά θα επιστρέψει».

Paula Badosa spoke about Stefanos Tsitsipas after reaching Australian Open R3:



“Guys I want a round of applause for him because he’s not having the best moment, but he will come back.” ❤️



