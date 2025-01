Η Μαρία Σάκκαρη σε μια άκρως ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα, ηττήθηκε από την Καμίλα Οσόριο με 2-1 σετ κι αποκλείστηκε από τον 1ο γύρο του Australian Open.

Το court 3 του Melbourne Park θύμιζε περισσότερο ποδοσφαιρικό γήπεδο, με τους Έλληνες ομογενείς να κερδίζουν κατά κράτος τη μάχη της κερκίδας από τους Κολομβιανούς, όμως η Μαρία Σάκκαρη δεν μπόρεσε να τους προσφέρει τη χαρά πρόκρισης στον 2ο γύρο του Australian Open.

H 29χρονη Ελληνίδα ηττήθηκε από την Καμίλα Οσόριο με 6-4, 6-7(4), 6-4 έπειτα από μια συγκλονιστική μάχη δύο ωρών και 32 λεπτών και μετά τον Στέφανο Τσιτσιπά αποχαιρέτησε πολύ νωρίς το τουρνουά.

Η Μαρία Σάκκαρη στη 10η συμμετοχή της στη Μελβούρνη, συνέχισε την κακή παράδοση που δημιούργησε την προηγούμενη διετία στα Grand Slam, μετρώντας πλέον έξι αποκλεισμούς από τον 1ο γύρο.

Η αλήθεια είναι ότι έδωσε και την ψυχή της για την πρόκριση, όμως η τετράμηνη απουσία της από τα κορτ δείχνει τα σημάδια της.



Κυρίως τα συνεχιζόμενα προβλήματα στο σερβίς, με τα 10 διπλά λάθη, σε ένα παιχνίδι με πολλές εναλλαγές αγωνιστικά και ψυχολογικά.

A rollicking contest comes to a close!



It's @CamiOsorioTenis who gets the better of Maria Sakkara, finally, after two-and-a-half hours.



She's through 6-4 6-7(4) 6-4



It's only round one, by the way! How good is this!