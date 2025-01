H Έλενα Ριμπάκινα έχασε μόλις δύο games από τη 16χρονη Έμερσον Τζόουνς σε μια άνετη πρεμιέρα στο Australian Open, προκρίσεις για Ναβάρο, Κασάτκινα και Ραντουκάνου.

Άνετη κι ωραία η Έλενα Ριμπάκινα εξασφάλισε μέσα σε 53 λεπτά την πρόκριση στον 2ο γύρο του Australian Open, επικρατώντας της 16χρονης Αυστραλής, Έμερσον Τζόουνς με 6-1, 6-1.

Η 25χρονη από το Καζακστάν, φιναλίστ πριν από δύο χρόνια στη Μελβούρνη. άρχισε την προσπάθειά της απέναντι σε μια νεαρή παίκτρια που μπήκε με wild cartd στο κυρίως ταμπλό.

Η Ριμπάκινα μετέτρεψε σε περίπατο την πρεμιέρα της έχοντας 11 άσους και 26 winners, απέναντι στην Τζόουνς που πέτυχε μόλις έξι winners. Στον 2ο γύρο θα αντιμετωπίσει μια ακόμη έφηβη, την 17χρονη Ίβα Γιόβιτς από τις ΗΠΑ, η οποία απέκλεισε την Ισπανίδα, Παρίθας Ντίαθ με 6-2, 6-1.

Αντίθετα η Έμα Ναβάρο τα βρήκε σκούρα απέναντι στην Πέιτον Στερνς, με τις δυο Αμερικανίδες να ανοίγουν το πρόγραμμα της Τρίτης (14/1) στη Rod Laver Arena.

Η Ναβάρο, Νο.8, πήρε τη νίκη με 5-7(5), 7-6(5), 7-5 σε μονομαχία τριών ωρών και 20 λεπτών. Επόμενη αντίπαλός της η Κινέζα, Βανγκ Ξιού, που νίκησε την αυστριακή Τζούλια Γκράμπχνερ με 6-1, 7-5.

