Η Ναόμι Οσάκα αποκάλυψε από τη Μελβούρνη πως η πυρκαγιά είχε φθάσει τρία τετράγωνα μακριά από το σπίτι της στο Λος Άντζελες.

Η Ναόμι Οσάκα έδειξε πιο έτοιμη από την Καρολίν Γκαρσία στο 3ο σετ και με 2-1 πήρε την πρόκριση στον 2ο γύρο του Australian Open.

Η 27χρονη στις πρώτες δηλώσεις της ρωτήθηκε για τις πυρκαγιές που μαίνονται στη νότια Καλιφόρνια, που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 24 άτομα και έκανε στάχτη περισσότερα από 12.000 σπίτια.

Η Οσάκα, που ζει στο Μπέβερλι Χιλς, παρακολουθούσε από πολύ μακριά το Λος Άντζελες περικυκλωμένο από τις πυρκαγιές κι όπως αποκάλυψε, κινδύνεψε το σπίτι της.

«Παρακολουθούσα τον χάρτη της πυρκαγιάς και η φωτιά απείχε τρία τετράγωνα από το σπίτι μου. Έβαλα φίλους να πάνε σε αυτό για να πάρουν το πιστοποιητικό γέννησης της κόρης μου και κάποια πολύτιμα αντικείμενα, γιατί δεν ήξερα τι θα γινόταν. Στέλνω όλη μου την αγάπη στο Λος Άντζελες. Ξέρω ότι ακούμε για πυρκαγιές, αλλά δεν ήξερα πόσο καταστροφικό μπορεί να είναι. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και τους στέλνω την αγάπη μου» δήλωσε η Ναόμι Οσάκα.

