Η Αρίνα Σαμπαλένκα έχει σοβαρό λόγο για να φθάσει σε μια απόφαση να αποσυρθεί πρόωρα από το τένις.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα άρχισε επιτυχημένα την προσπάθεια να κατακτήσει για τρίτη διαδοχική χρονιά τον τίτλο στο Australian Open.

Η Λευκορωσίδα επικράτησε επί της Σλόαν Στέφενς με 2-0 σετ την Κυριακή (12/1), πετυχαίνοντας τη 15η σερί νίκη της στη Μελβούρνη.

Όμως η Σαμπαλένκα στο μυαλό της έχει κι άλλες σκέψεις, έξω από το τένις, που μπορούν να οδηγήσουν στην απόφαση της πρόωρης αποχώρησης.

Στις 5 Μαΐου η παίκτρια θα γίνει 27 ετών και η ιδέα να γίνει μητέρα γίνεται όλο και πιο έντονη.

«Είμαι εννέα χρόνια μεγαλύτερη από τη Μίρα (Αντρέεβα), είμαι πολύ κοντά στο να αποσυρθώ, μπορείς να το πιστέψεις αυτό. Οι άνθρωποι αποσύρονται στα τριάντα» λέει αρχικά, γελώντας, η Σαμπαλένκα, που έχει σχέση με τον Ελληνοβραζιλιάνο επιχειρηματία, Γιώργο Φραγκούλη.

Στην ερώτηση πότε θα ήθελε να αποσυρθεί, απάντησε: «Δεν ξέρω είναι μια δύσκολη ερώτηση, ελπίζω να κάνω οικογένεια, αγαπώ τα παιδιά, δεν θέλω το πρώτο μου παιδί στα τριάντα πέντε μου, ο τρόπος που το βλέπω εγώ είναι να αποκτήσω παιδί και μετά να επιστρέψω. Θέλω το παιδί μου να δει πόσο σκληρά πρέπει να δουλέψεις στη ζωή για να πετύχεις, είναι μια βαθιά συζήτηση».

