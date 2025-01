Ο 16χρονος Κρουζ Χιούιτ ακολουθεί τον δρόμο του διάσημου πατέρα του Λέιτον, παίρνοντας μέρος στο ταμπλό των προκριματικών στο Australian Open.

Αντίθετα μετρά ο χρόνος για το πρώτο μεγάλο ραντεβού της χρονιάς για το τένις, το Australian Open. Τη Δευτέρα (6/1) αρχίζουν οι προκιματικοί αγώνες, προκειμένου να συμπληρωθούν τα κυρίως ταμπλό, που ξεκινούν την Κυριακή (12/1).

Ανάμεσα στα ονόματα που ξεχωρίζουν στα προκριματικά είναι αυτό του Κρουζ Χιούιτ, πρόκειται για τον 16χρονο γιο του Λέιτον Χιούιτ, που βρίσκεται στην αρχή της προσπάθειας να διαβεί τα μονοπάτια του διάσημου πατέρα του.

Ο Κρουζ, ένα μήνα μετά τα 16α γενέθλιά του, επιχειρεί την πρώτη του προσπάθεια σε επίπεδο ανδρών σε Grand Slam, λαμβάνοντας wild card για να παίξει στα προκριματικά. Κάτι που είχε συμβεί με τον πατέρα του το 1997 στο Australian Open, όταν ήταν 15 ετών.

Ο Λέιτον Χιούιτ, που έφθασε μέχρι το Νο.1 στην καριέρα του, έγινε πρωταθλητής στο US Open το 2001 και στο Wimbledon το 2002. Στο Australian Open αγωνίστηκε από το 1997 μέχρι το 2016, με κορυφαία στιγμή την παρουσία του στον τελικό του 2005, όταν ηττήθηκε από τον Ρώσο, Μάρατ Σάφιν με 3-1 σετ.

Ο 16χρονος Κρουζ βρίσκεται στο Νο.107 στην κατηγορία juniors, με υψηλότερη θέση στο Νο.99, ενώ στην κατάταξη των ανδρών η υψηλότερη θέση του ήταν στο Νο.1245, που πέτυχε τον Δεκέμβριο.

Η επαγγελματική του καριέρα άρχισε τον Σεπτέμβριο του 2023, ενώ τα τελευταία τρία χρόνια έχει κατακτήσει επτά τίτλους ITF junior. Μεγάλωσε μέσα στα κορτ δίπλα στον πατέρα του, ενώ σε ηλικία έξι ετών αντάλλαξε μπαλιές με τον Ρόζτερ Φέντερερ μπροστά σε 10.000 θεατές, πριν από αγώνα του μπαμπά του με τον Ελβετό στο Σίδνεϊ.

Cruz Hewitt hitting with Federer just 10 years ago.



We're all so old. pic.twitter.com/QRZpaLjIWs