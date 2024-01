O Ντανίλ Μεντβέντεφ ευχήθηκε… μαραθώνιο στο ματς Τζόκοβιτς και Αλκαράθ, στη περίπτωση που ο ίδιος είναι ο ένας φιναλίστ του τελικού.

Την… ευχή να παίζουν 7,5 ώρες οι Τζόκοβιτς και Σίνερ, έδωσε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος θα παίξει με τον Ζβέρεφ στα ημιτελικά αύριο, αλλά πριν το δικό τους παιχνίδι θα γίνει ο ημιτελικός του Νόλε με τον Ιταλό τενίστα, ο οποίος ακόμη δεν έχει χάσει σετ στο τουρνουά.

«Ο Γιάνικ παίζει πολύ καλά τώρα, οπότε δεν είμαι σίγουρος για το ποιον θα ήθελα να αντιμετωπίσω ιδανικά στον τελικό. Ο Νόβακ δεν έχει χάσει ποτέ εδώ, αλλά ο Γιάνικ δεν έχει χάσει ούτε ένα σετ φέτος. Δεν ξέρω. Ιδανικά θέλω να παίξουν για 7,5 ώρες και να κριθεί στο tie-break του 5ου σετ με 30-28 για να είναι κουρασμένος την Κυριακή ο νικητής. Θα είναι μεγάλο παιχνίδι και θα το απολαύσω όπως και να 'χει», είπε χαρακτηριστικά.

