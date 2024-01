Ο Τζόκοβιτς έστελνε… φιλιά στον Κύργιο την ώρα του tie break (vids)

Μπορεί να ήταν σε κρίσιμο σημείο του σετ, αλλά ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έχασε την ευκαιρία να αστειευτεί με τον Νικ Κύργιο που σχολίασε τον αγώνα μέσα από μπουθ.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε… όρεξη για πλάκα, ακόμη και όταν παιζόταν ένα κρίσιμο tie break την ώρα του αγώνα με τον Τέιλορ Φριτζ.

Μόλις προηγήθηκε με 6-1 στο tie break, γύρισε προς το booth όπου έκανε σχολιασμό ο Νικ Κύργιος για λογαριασμό του Eurosport και του έστελνε… φιλάκια.

We are totally here for this bromance - Novak Djokovic blows a kiss to Nick Kyrgios in the commentary booth #AusOpen pic.twitter.com/sPgmMFFLXe