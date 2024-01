Ο Τζόκοβιτς δύο νίκες μακριά από το... 11ο στη Μελβούρνη (vids)

Ο Νόβακ Τζόκιοβιτς επικράτησε του Τέιλορ Φριτζ με 3-1 σετ και για 11η φορά θα παίξει στα ημιτελικά του Australian Open.

O Νόβακ Τζόκοβιτς συνεχίζει ακάθεκτος στη Μελβούρνη.

Απέναντι σε έναν φορμαρισμένο, αλλά και αρκετά νευρικό στα κρίσιμα games Τέιλορ Φριτζ, επικράτησε με 3-1 σετ (7-6 (3), 4-6, 6-2, 6-3) καια 11η φορά θα παίξει στα ημιτελικά, στην προσπάθειά του να κατακτήσει το... 11ο τρόπαιο στο Australian Open.

Through to an 11th #AusOpen Semi-Final. We'll let you run the numbers, but the 10x champion's strike rate from here is pretty good! @djokernole proves too strong for a gallant Taylor Fritz 7-6(3) 4-6 6-2 6-3