Τα πρώτα εισιτήρια των ημιτελικών βγαίνουν στο Australian Open με Τζόκοβιτς, Σίνερ, Σαμπαλένκα και Γκοφ στο μενού της ημέρας.

Στην τελική του ευθεία μπαίνει το Australian Open, με τα πρώτα ζευγάρια των ημιτελικών στο απλό ανδρών και γυναικών να αναδεικνύονται την Τρίτη (23/1). Και τα τέσσερα παιχνίδια θα γίνουν στη Rod Laver Arena και θα μεταδοθούν από το Eurosport 1.

Στο 8-0 ο Τζόκοβιτς επί του Φριτζ

Τα προημιτελικά των ανδρών θα ξεκινήσουν χρονικά με τον αγώνα του Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον Τέιλορ Φριτζ (05:30), που προέρχεται από τη νίκη επί του Στέφανου Τσιτσιπά.

Όμως ο Φριτζ δεν έχει γευτεί ποτέ τη χαρά της νίκης απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς, στα οκτώ παιχνίδια που έχουν συναντηθεί μέχρι τώρα. Η τελευταία τους αναμέτρηση ήταν στα προημιτελικά του περσινού US Open, με τον Τζόκοβιτς να επικρατεί με 6-1, 6-4, 6-4.

Αντίθετα στα πέντε σετ κρίθηκε η μοναδική τους αναμέτρηση στο Australian Open, ήταν για τον 3ο γύρο, με τον Τζόκοβιτς να νικά με 7-6, 6-4, 3-6, 4-6, 6-2. Απέναντι στον κάτοχο του τίτλου ο Φριτζ διεκδικεί την πρώτη του παρουσία σε ημιτελικό Grand Slam.

