O Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από τον εκπληκτικό σήμερα Τέιλορ Φριτζ με 3-1 σετ και βρίσκεται κοντά στο να τεθεί εκτός Top10 στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έπεσε πάνω σε έναν εκπληκτικό Τέιλορ Φριτζ και αποχαιρέτησε το Australian Open.

Ο Αμερικανός έκανε υποδειγματικό ματς και κέρδισε με 3-1 σετ (7-6 (3), 5-7, 6-3, 6-3 σε 3 ώρες και ένα λεπτό) και θα πάει να παίξει με τον Τζόκοβιτς στον προημιτελικό.

Ο Στέφανος έπεσε πάνω σε έναν Αμερικανό που έκανε ένα ονειρεμένο ματς πίσω από το σερβίς του. Σχεδόν σε όλη την διάρκεια του ματς, ο Φριτζ έκανε εξωπραγματικά πράγματα, ειδικά στο πρώτο σετ, με το αδιανόητο 26/26 κερδισμένων πόντων σε πρώτο σερβίς.

Αν και στο τρίτο και το τέταρτο σετ δοκίμασε να αλλάξει λίγο τα χτυπήματά του ο Τσιτσιπάς, ο Φριτζ πάντα έβρισκε λύσεις και έδειχνε πως δεν μπορούσε να χάσει με τίποτα το παιχνίδι, που ήταν ένα από τα κορυφαία της καριέρας του, αν όχι το κορυφαίο.

Ο Φριτζ τελείωσε το ματς με 13 άσους, 86% κερδισμένο πρώτο σερβίς (68/79), 50 winners, 19 αβίαστα λάθη και ο Τσιτσιπάς με 12 άσους, 7 διπλά λάθη, 41 winners και 33 αβίαστα λάθη.

Εριξε στο Νο10 τον Τσιτσιπά, ο οποίος πλέον κινδυνεύει να μείνει και εκτός Top10. Ο Φριτζ για πρώτη φορά θα παίξει προημιτελικό στη Μελβούρνη, ενώ ήταν η πρώτη του νίκη σε grand slam απέναντι σε Top10 παίκτη.

Στο ξεκίνημα του ματς ο Στέφανος βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο break point του Φριτζ, τα οποία κατάφερε να σβήσει και να κάνει το 1-0.

Ακριβώς το ίδιο έγινε αμέσως μετά, με τον Φριτζ να σβήνει δύο break point του Τσιτσιπά και να ισοφαρίζει, για να έρθει το 2-1 με έναν άσο για τον Ελληνα τενίστα, πριν το πρώτο change over. Με δύο άσους ο Φριτζ έκανε το 2-2, αλλά ο Τσιτσιπάς κράτησε το προβάδισμα στο σερβίς του.

Δεν άλλαξε κάτι στα επόμενα games, με το σερβίς των δύο αντιπάλων να λειτουργεί στους σημαντικούς πόντους και τον Στέφανο να είναι μπροστά με 4-3 και 5-4, με τον Φριτζ να σερβίρει για να μείνει στο σετ και να το καταφέρνει με love game.

Μετά βρέθηκε στην ίδια θέση από άψογο game του Στέφανου, αλλά μάλλον αναμενόμενα έστειλε σε tie break το σετ.

Το μίνι break ήρθε για τον Φριτζ στο υπέρ του 2-1, με τον Αμερικανό να πηγαίνει με προβάδισμα 4-2 στην αλλαγή. Ο Φριτζ, με μπάκχαντ στο φιλέ του Τσιτσιπά βρήκε τριπλό break point και πήρε το σετ αμέσως μετά.

Ο Φριτζ έκλεισε το σετ με το απίθανο 26/26 κερδισμένους πόντους στο πρώτο σερβίς!

Η εικόνα δεν άλλαξε στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ, με τους δύο αντιπάλους να έχουν από ένα love service game και τον Φριτζ να προηγείται 2-1.

Ιδια και απαράλλαχτη η εικόνα αφού κανείς από τους δύο δεν έβρισκε ευκαιρίες για break, με τον Αμερικανό να έχει προβάδισμα στο 4-3, βάζοντας υπό πίεση τον Στέφανο.

Με love game ισοφάρισε 4-4 ο Τσιτσιπάς ωστόσο, ο Φριτζ και πάλι κράτησε εύκολα, στέλνοντας τον Τσιτσιπά να σερβίρει για την παραμονή του στο σετ. Στο 30-30 πήρε έναν δύσκολο πόντο και τελικά ισοφάρισε σε 5-5.

Αμέσως μετά κατάφερε να βρει το πρώτο break του ματς με εξαιρετικό τένις και πήγε να σερβίρει για το σετ. Ο Φριτζ έφτασε σε break point, αλλά το ξόδεψε με κακή επιστροφή και ο Στέφανος έκλεισε το σετ!

Στο τρίτο σετ, τα πράγματα άρχισαν ιδανικά για τον Φριτζ. Κράτησε το σερβίς του και από αβίαστα λάθη του Στέφανου έκανε το πρώτο του break στο ματς, ωστόσο ο Τσιτσιπάς απάντησε άμεσα χάρη σε ένα διπλό λάθος του αντιπάλου του και ένα μεγάλο ράλι με καλές άμυνές του, που τις μετέτρεψε σε επίθεση και μείωσε σε 2-1. Για να ισοφαρίσει πάντως χρειάστηκε να σβήσει δύο break point του Φριτζ, με τον Αμερικανό να πηγαίνει στο change over με προβάδισμα 3-2.

Τα διπλά λάθη κόστισαν στον Στέφανο που είδε τον Φριτζ να φτάνει δύο φορές σε break point και τελικά να παίρνει προβάδισμα 4-2 και στο σερβίς του 5-2.

Ο Τσιτσιπάς με love game μείωσε σε 5-3, αλλά ο Φριτζ έκλεισε το σετ αμέσως μετά.



Το τέταρτο σετ άρχισε με 10 λεπτά καθυστέρηση αφού ο Φριτζ πήρε μαζί toilet break και ιατρικό τάιμ άουτ λόγω κάποιας ενόχλησης.

Ο Στέφανος ξεκίνησε με το δεξί στο σερβίς του, με τον Φριτζ να ισοφαρίζει με οριακό άσο και τον Τσιτσιπά με ωραίο drop shot να φτάνει στο 2-1. Το 2-2 ήρθε άνετα για τον Αμερικανό αφού ο Τσιτσιπάς έχασε όλες τις επιστροφές στο σερβίς του, όμως διατήρησε το προβάδισμα αμέσως μετά.

Τα προβλήματα με τις επιστροφές συνεχίστηκαν για τον Στέφανο, που την ίδια στιγμή δεν έβρισκε και πρώτο σερβίς. Ο Φριτζ το εκμεταλλεύτηκε και έφτασε στο break με δύο συνεχόμενα βολέ και προηγήθηκε 4-3, πηγαίνοντας να σερβίρει.

Massive moment for @Taylor_Fritz97!



He breaks Stef and takes a huge step towards the #AusOpen quarter finals!@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/hglFWOTXQw