Εύκολα ο Μεντβέντεφ τον Αλιασίμ, συνεχίζει στους «16» της Μελβούρνης

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ επικράτησε με 3-0 σετ του Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ και θα παίξει στην φάση των «16» με τον Πορτογάλο Μπόργκες.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ συνεχίζει άλλη μία καλή πορεία στο Australian Open.

Μένοντας ψύχραιμος σε κάποια καλά διαστήματα του Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ, κέρδισε χωρίς απώλειες σε σετ το παιχνίδι (6-3, 6-4, 6-3) και προκρίθηκε στους «16» της διοργάνωσης.

Straight forward. Straight sets. The sensational @DaniilMedwed sails into the last 16 with a 6-3 6-4 6-3 win over Felix Auger-Aliassime. #AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/xqGOkydIhw

Στο πρώτο σετ και στο 1-1, σε ένα γκέιμ των 9 λεπτών, ο Μεντβέντεφ κατάφερε να κάνει το πρώτο break στο ματς. Εκ τότε δεν κινδύνεψε στα δικά του service games και στο υπέρ του 5-3, ο Αλιασίμ υπέπεσε σε διπλό λάθος, δίνοντας το σετ στον Ρώσο.

Στο δεύτερο σετ ο Καναδός ξεκίνησε με break, αλλά στο υπέρ του 3-2, ο Μεντβέντεφ ισορρόπησε το σετ, αφού έσπασε το σερβίς του για δεύτερη φορά στο ματς. Στο υπέρ του 5-4, είδε τον Αλιασίμ να κάνει δύο συνεχόμενα αβίαστα λάθη και κατέκτησε το σετ για το 2-0.

Στο τρίτο πήρε προβάδισμα με 3-1 χάρη σε break και 4-1 στο σερβίς του, για να κλείσει το σετ και το ματς στο 6-3. Είχε 8 άσους στο ματς και 23 winners, ενώ ο Αλιασίμ υπέπεσε σε 43 αβίαστα λάθη, έναντι 25 του Ρώσου.

Αντίπαλός του θα είναι ο Πορτογάλος Νούνο Μπόργκες, ο οποίος απέκλεισε με 3-1 σετ τον Ντιμιτρόφ (6-7, 6-4, 6-2, 7-6). Στο tie break του κρίσιμου 4ου σετ, ο Ντιμιτρόφ έφτασε σε set point στο σερβίς του (6-5), όμως έκανε το λάθος και ο Πορτογάλος πήρε 3 σερί πόντους, για να φτάσει για πρώτη φορά στην καριέρα του σε προημιτελικό grand slam.

A HISTORIC MOMENT!



The story of @nunoborges97 grows, he is into the second week of a Grand Slam for the first time after toppling the No.13 seed Grigor Dimitrov #AusOpen • #AO2024 • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/uGANEfoqdg