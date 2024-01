Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ ξεπέρασε το εμπόδιο του άπειρου 19χρονου Αλεξ Μίκελσεν με 3-0 σετ και έκλεισε θέση στους «16» κόντρα στον Κάμερον Νόρι.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ πέρασε σχετικά στον 4ο γύρο του Australian Open.

Ο 19χρονος Αμερικανός Αλεξ Μίκελσεν, πάλεψε στο δεύτερο σετ, όμως ηττήθηκε φυσιολογικά με 3-0 (6-2, 7-6, 6-2) απέναντι σε έναν Ζβέρεφ ο οποίος κάνει εξαιρετικό Tour στην Αυστραλία.

Στο υπέρ του 3-2 ο Ζβέρεφ έπαιξε με υπομονή στο παιχνίδι του 19χρονου Αμερικανού και έφτασε να έχει προβάδισμα 4-2, για να πάρει τελικά το σετ με 6-2, έπειτα από δεύτερο συνεχόμενο break.

What a way to seal the first set! Alexander Zverev takes the first set from Alex Michelsen 6-2 #AusOpen pic.twitter.com/Whj1kiVPVm

Στο δεύτερο προηγήθηκε με 3-1 και φάνηκε πως έχει τον απόλυτο έλεγχο του ματς, όμως ο νεαρός Αμερικανός πήρε πίσω το break στο 4-4 και απέκτησε και προβάδισμα στο σερβίς του, για να στείλει τον Γερμανό να σερβίρει για να παραμείνει στο σετ. Τα κατάφερε δύο φορές και έστειλε το σετ στο tie break όπου από 2-4, το γύρισε σε 7-4 με ένα σερί 5-0 και έφτασε ένα σετ μακριά από την πρόκριση. Στο τρίτο ο Μίκελεσεν κατέρρευσε. Ο Ζβέρεφ έφτασε γρήγορα στο 3-0 και κατέκτησε το σετ τελικά με 6-3.

Αντίπαλός του Γερμανού θα είναι ο Κάμερον Νόρι, ο οποίος έκανε μεγάλο ματς απέναντι στον Κάσπερ Ρουντ, επικρατώντας με 3-1 σετ (6-4, 6-7, 6-4, 6-3).

Είναι μόλις η τρίτη φορά σε 25 grand slam που ο Νόρι καταφέρνει να φτάσει σε 4ο γύρο, με την πρώτη να είναι στο Wimbledon όταν το 2022 έφτασε ως τα ημιτελικά, ενώ ένα μήνα μετά έφτασε στους «16» του US Open.

There's a first for everything @cam_norrie takes down Casper Ruud 6-4 6-7(7) 6-4 6-3 to reach the fourth round of the @AustralianOpen for the first time.#AusOpen pic.twitter.com/3Yb6G4S0eC