Συγκλονιστικός αγώνας με το μεγαλύτερο σε διάρκεια tie break που έχει καταγραφεί ποτέ σε grand slam, έγινε ανάμεσα στην Έλενα Ριμπάκινα και την Άννα Μπλίνκοβα με τη δεύτερη τελικά να νικά με 6-4, 4-6, 7-6 (20).

Το συγκλονιστικότερο ματς μέχρι στιγμής στο Australian Open το έπαιξαν η Ελενα Ριμπάκινα με την Άννα Μπλίνκοβα, στον δεύτερο γύρο του πρώτου grand slam της σεζόν.

Μετά από δύο ώρες και 45 λεπτά σκληρής αναμέτρησης, η Αννα Μπλίνκοβα κατάφερε να πάρει μία απίστευτη νίκη από το Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης, τη Ριμπάκινα, μετά από tie break 32 λεπτών!

Down 18-17, facing match point and Anna Blinkova does this...



