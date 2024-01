Τζόκοβιτς: «Ο καρπός μου είναι καλά, θέλω το golden slam»

O Νόβακ Τζόκοβιτς καθησύχασε τους φαν του και είπε πως ο καρπός του δεν πονάει πλέον και θα κατέβει έτοιμος για έναν ακόμη τίτλο στη Μελβούρνη.

Οι πόνοι του Νόβακ Τζόκοβιτς στον καρπό κατά την διάρκεια του United Cup, ανησύχησαν τους φαν του.

Ο Σέρβος τενίστας στη συνέντευξη Τύπου του Australian Open τόνισε πως δεν πονάει πλέον και βάζει στόχο το Golden slam και το χρυσό στους Ολυμπιακούς.

«Ο καρπός μου είναι καλά. Είχα χρόνο από τον τελευταίο μου αγώνα με τον Ντε Μινόρ στο United Cup για να αναρρώσω. Προπονήθηκα καλά και δεν πονούσε μέχρι τώρα. Αυτό είναι καλό. Όλα δείχνουν καλά και θα δούμε πως θα πάει» είπε αρχικά.

«Δεν είναι κρυφό ότι θέλω να κερδίσω όλα τα Slams που συμμετέχω. Δεν αλλάζει κάτι αυτή τη χρονιά, ελπίζω πως θα ξεκινήσω εδώ όπως συνηθίζω να ξεκινάω τις σεζόν μου, με μια νίκη στη Μελβούρνη. Είναι αναμφίβολα το αγαπημένο μου μέρος, το γήπεδο όπου έχω πετύχει τα καλύτερα αποτελέσματά μου σε ένα Grand Slam. Ελπίζω να έχω το ίδιο επίπεδο με πέρσι, γιατί ήταν ένα από τα καλύτερα τουρνουά που έκανα στην Αυστραλία. Όσο για τα υπόλοιπα, να δούμε πως θα πάει η σεζόν. Είναι μια Ολυμπιακή χρονιά, τα Grand Slams και οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα είναι οι μεγαλύτεροι στόχοι μου» πρόσθεσε ο Τζόκοβιτς.

"It's no secret..."



Novak Djokovic is eyeing up a 𝑮𝒐𝒍𝒅𝒆𝒏 𝑺𝒍𝒂𝒎 in 2024 @DjokerNole | #AusOpen pic.twitter.com/5KvCquzm3q