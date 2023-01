Οι Σέρβοι έστησαν πάρτι έξω από τη Rod Laver Arena για τη νίκη του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Australian Open.

Όποιος και αν κατακτούσε το τρόπαιο στο Australian Open το βέβαιο είναι πως στις εγκαταστάσεις του και έξω από τη Rod Laver Arena θα στηνόταν τρελό πάρτι, είτε από τους Έλληνες, είτε από τους Σέρβους.

Τελικά η νίκη του Τζόκοβιτς προκάλεσε ντελίριο ενθουσιασμού στη σερβική κοινότητα της Μελβούρνης. Χιλιάδες Σέρβοι αποθέωσαν τον δικό τους Νόβακ Τζόκοβιτς, στήνοντας πάρτι με τα παραδοσιακά χάλκινα όργανα.

Party going on outside the gates pic.twitter.com/IzWlcvMOfa