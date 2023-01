Ο Στέφανος Τσιτσιπάς χαρακτήρισε τον Νόβακ Τζόκοβιτς ως τον κορυφαίο παίκτη όλων των εποχών, μετά τον τελικό του Australian Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρά την πίκρα του για τον 2ο χαμένο τελικό Grand Slam αναγνώρισε την ανωτερότητα του Νόβακ Τζόκοβιτς, που έφθασε στον 10ο τίτλο του στο Australian Open.

Και στις δηλώσεις τους στην απονομή των βραβείων ο Στέφανος Τσιτσιπάς είπε απευθυνόμενος στον σπουδαίο Σέρβο: «Είναι ο σπουδαιότερος που έχει κρατήσει ποτέ ρακέτα τένις».

"He is the greatest that has ever held a tennis racquet."@steftsitsipas • @DjokerNole • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/VDvVI9r8RP