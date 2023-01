Μετά από μια συγκλονιστική «μάχη» με τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατέκτησε τον 10ο τίτλο του στο Australian Open και ξέσπασε σε λυγμούς...

Βασιλιάς του Australian Open ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκαμψε την αντίσταση του αξιόμαχου Στέφανου Τσιτσιπά και κατέκτησε (3-0 σετ) τον 10ο τίτλο του στο αυστραλιανό όπεν, κι έγινε ο δεύτερος στην Ιστορία που κατακτά 10 grand slam τίτλους σε ένα τουρνουά. Αμέσως μετά τον τελευταίο του πόντο, ο Σέρβος τενίστας έτρεξε προς το μέρος της κερκίδας που βρίσκονταν οι δικοί του άνθρωποι, τους αγκάλιασε για να πανηγυρίσει μαζί τους και ύστερα ξέσπασε σε κλάματα!

Δείτε τα βίντεο:

15 years after his first Grand Slam triumph, it still means so much to @DjokerNole 🏆 #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/1To4eWIJIJ

Unbelievable emotions at today’s Australian Open a true champion it’s so lovely watching him pouring out in front of everyone. You are a true legend congratulations @DjokerNole @AustralianOpen #AustralianOpen #tennis pic.twitter.com/WCI7UnNNsp