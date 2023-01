Τσιτσιπάς - Τζόκοβιτς: Έλληνες φίλαθλοι σήκωσαν Αυστραλή δημοσιογράφο στον αέρα στην Μελβούρνη (vid)

Μια Αυστραλή δημοσιογράφος σηκώθηκε στον αέρα από τους Έλληνες φιλάθλους της Μελβούρνης, που παρακολουθούν τον τελικό του Australian Open ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Οι Έλληνες φίλαθλοι έχουν πλημμυρίσει τη Rod Laver Arena της Μελβούρνης για να παρακολουθήσουν από κοντά τον μεγάλο τελικό του Australian Open ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Η ατμόσφαιρα θυμίζει… ελληνικό γήπεδο και από τους Έλληνες δεν γλίτωσε ούτε η Αυστραλή δημοσιογράφος, Έμα Λόρενς, την οποία σήκωσαν στα χέρια! Δείτε το απίθανο σκηνικό:

Emma Lawrence has just earned Greek citizenship! #AusOpen LIVE | https://t.co/80XjQpwd6J #9WWOS #Tennis pic.twitter.com/jlg7EgZ2kp

The fans are coming in #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/tfyx5flb0D