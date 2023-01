Tσιτσιπάς: Το εκπληκτικό ποσοστό στους σωσμένους break points στο Australian Open

O Στέφανος Τσιτσιπάς στα πέντε παιχνίδια του στο Australian Open έχει βρεθεί 49 φορές αντιμέτωπος με break point και έχει «σβήσει» τους 43.

Πέντε αγώνες έχει δώσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Australian Open στην πορεία του μέχρι τα ημιτελικά, έχοντας χάσει μόλις δύο σετ, στον αγώνα του με τον Γιάνικ Σίνερ στον 4ο γύρο.

Ένα από τα «κλειδιά» της μέχρι τώρα πορείας του στο τουρνουά είναι το υψηλό ποσοστό που έχει στα σωσμένα break point των αντιπάλων του. Για παράδειγμα ο Λεχέτσκα είχε οκτώ ευκαιρίες να «σπάσει» το σερβίς τού Τσιτσιπά, όμως σε καμία δεν τα κατάφερε.

Συνολικά ο Τσιτσιπάς στα πέντε παιχνίδια του έχει βρεθεί 49 φορές μπροστά στον κίνδυνο να δεχθεί break point και έχει σβήσει τους 43. Στο ντέρμπι με τον Σίνερ που πήγε στα πέντε σετ, ο Ιταλός έχασε τα 22 από τις 26 συνολικά break points.



Stefanos Tsitsipas, break points saved at the Australian Open:



v Halys: 7/9

v Hijikata: 5/5

v Griekspoor: 1/1

v Sinner: 22/26

v Lehecka: 8/8



That's 43 of 49 break points saved.