Ο Τσιτσιπάς προσκάλεσε τη Μάργκοτ Ρόμπι σε αγώνα του: «Ένας από τους λόγους που αγαπώ την Αυστραλία»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ρωτήθηκε μετά την πρόκρισή του στα ημιτελικά του Australian Open για τα αγαπημένα του πράγματα στην Αυστραλία κι αναφέρθηκε στην ηθοποιό Μαργκότ Ρόμπι, την οποία και προσκάλεσε σε επόμενο αγώνα του.

Η τρίτη διαδοχική πρόκριση στα ημιτελικά του Australian Open συνοδεύτηκε και με τρομερή ατάκα από τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Έλληνας τενίστας, ο οποίος κυριάρχησε του Τσέχου, Λεχέτσκα και πέρασε στους «4» της διοργάνωσης για τέταρτη φορά στην καριέρα του, ρωτήθηκε στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης για τα αγαπημένα του πράγματα στην Αυστραλία και κατονόμασε την πασίγνωστη και γοητευτική ηθοποιό, Μαργκότ Ρόμπι, προσκαλώντας, την, μάλιστα σε επόμενο αγώνα του.

«Από τα αγαπημένα μου πράγματα στην Αυστραλία; Σίγουρα μια από τις αγαπημένες μου ηθοποιούς είναι Αυστραλή, η Μάργκοτ Ρόμπι. Θα ήταν ωραίο να τη δω στις εξέδρες μια μέρα», δήλωσε ο Στεφ, με τον δημοσιογράφο να απαντά:

«Άρα στέλνεις επίσημα πρόταση στη Μαργκότ Ρόμπι; Απλά θέλω να γίνει ξεκάθαρο».

«Απολύτως», επιβεβαίωσε ο Τσιτσιπάς, με τη δήλωση να γίνεται... viral στο twitter.

"It would be nice to see her over there one day!" 😍



Stefanos Tsitsipas has officially sent an invite for Margot Robbie to watch him at the Australian Open 💌🇦🇺#AusOpen | @steftsitsipas pic.twitter.com/7MDjPPMsW7