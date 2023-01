Ο Άντι Μάρεϊ άντεξε στην αντεπίθεση του Ματέο Μπερετίνι και πανηγύρισε τη 50ή νίκη του στο Australian Open. Προκρίσεις στο 2ο γύρο για τους Ρούμπλεφ, Φριτζ, Ντιμιτρόφ και Ρούνε

Ο Άντι Μάρεϊ φώναξε «παρών». Ο 35χρονος Σκωτσέζος σε μια μονομαχία 4 ωρών και 49 λεπτών νίκησε τον Ματέο Μπερετίνι με 6-3, 6-3, 4-6, 6-7(9), 7-6(10-6) και προκρίθηκε στο πλέον εντυπωσιακό παιχνίδι της 2ης ημέρας του Australian Open.

Ο Μάρεϊ φιναλίστ πέντε φορές στο αυστραλιανό Slam (2010, 2011, 2013, 2015, 2016) πανηγύρισε την 50ή νίκη του στο Australian Open, αφήνοντας εκτός συνέχειας τον Μπερετίνι, Νο.13 στο ταμπλό.

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως ο Ιταλός τελείωσε τον αγώνα με 31 άσους, 72 winners (40 ο Μάρεϊ), αλλά πέταξε στο καλάθι των αχρήστων αυτές τις επιδόσεις του, έχοντας και 59 αβίαστα λάθη.

Για τον Μάρεϊ είναι η πρώτη του νίκη απέναντι σε παίκτη του Top20 από το 2017, όταν επικρατούσε του Κέι Νισικόρι στο Roland Garros. Sτον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Θανάση Κοκκινάκη και Φάμπιο Φονίνι.

Ο Ρούμλπεφ απέκλεισε τον Τιμ, συνεχίζουν Φριτζ, Ρούνε Ντιμιτρόφ

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο.5) χρειάστηκε 2 ώρες και 10 λεπτά για να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ντόμινικ Τιμ με 6-3, 6-4, 6-2 και να προκριθεί στο 2ο γύρο του απλού ανδρών.

Ο Ρώσος παίκτης είχε 33 winners, είχε όμως και 34 αβίαστα λάθη, παρόλα αυτά ο Ρούμπλεφ είδε τον Τιμ να κατακτά μόλις το 58% των πόντων από το 1ο σερβίς (30/52) και κάνοντας τέσσερις φορές break στο σερβίς του αυστριακού σε καθοριστικά σημεία έφθασε στη νίκη.

Rublev rolls on



The No. 5 seed takes out 2020 #AusOpen finalist Thiem 6-3 6-4 6-2.@AndreyRublev97 • @wwos • @espn •@eurosport • @wowowtennis • #AO2023 pic.twitter.com/Dd6aIOhBYI