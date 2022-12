Στην Αυστραλία έφτασε ήδη ο Σέρβος, Νόβακ Τζόκοβιτς, σχεδόν ένα χρόνο μετά από το περσινό περιστατικό με την ακύρωση της βίζας του και την απέλασή του.

Ο πρωταθλητής του τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς, έφτασε στην Αδελαΐδα χθες και έκανε μάλιστα και την πρώτη του προπόνηση στο κορτ που θα φιλοξενηθεί το 250άρι τουρνουά με το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στο 2023. Ο Σέρβος σταρ, μετά την περσινή του περιπέτεια, δεν είχε κανένα πρόβλημα αυτή τη φορά κατά την είσοδό του στη χώρα ενώ του παραχωρήθηκε κανονικά βίζα.

Στον επίσημο λογαρισμό του Αυστραλιανού όπεν στο Twitter ανέβηκαν φωτογραφίες του Σέρβου που κάνει χαλαρή προπόνηση.

Ready for the summer of tennis 🌞@DjokerNole has arrived in Adelaide and kicked off his first practice session. pic.twitter.com/IhCdbt32n3