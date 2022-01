O Μεντβέντεφ δεν έκρυψε την… βαρεμάρα του στην απονομή του Australian Open και... μεγάλωσε το «κλαμπ» των φίλων του τένις που τον αντιπαθούν.

Ασεβής και στην διάρκεια της απονομής ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, δέχτηκε κράξιμο στα σόσιαλ.

Ο Ρώσος στην χθεσινή συνέντευξη Τύπου τα έβαλε με τους θεατές του τελικού στο Australian Open και όχι άδικα. Ανάμεσα από το πρώτο και το δεύτερο σερβίς του, οι φίλαθλοι ήταν ασεβείς καθώς όταν έχανε το πρώτο σερβίς είτε πανηγύριζαν, είτε τον γιούχαραν και μιλούσαν, κάτι που έκανε και τον Ναδάλ να αντιδράσει.

Ωστόσο και ο Ρώσος με την συμπεριφορά του έχει βάλει το χεράκι του στο να γίνει τόσο αντιπαθής στο κοινό της Αυστραλίας (και όχι μόνο).

Το Νο2 του κόσμου αφού τους έβρισε στην διάρκεια του ματς, έδειξε για άλλη μία φορά ασέβεια στην διάρκεια της απονομής του τελικού, όταν μία εκ των επικεφαλής της διοργάνωσης τον αποθέωνε για την προσπάθειά του, κουνώντας ειρωνικά το κεφάλι του σαν να λέει «τι είναι αυτά που λες;» και στη συνέχεια ψιθυρίζοντας την λέξη «βαρετό» δύο-τρεις φορές.

this sort of conduct (mouthing "boring" during the presentation ceremony) might make the crowd turn off you too... just sayin'#boring #Medvedev #AusOpen pic.twitter.com/pr3auWPLqp