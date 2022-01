Λίγες ημέρες μετά την κόντρα του με την διαιτησία στον ημιτελικό με τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ τα έβαλε τους θεατές στον τελικό κόντρα στον Ράφαελ Ναδάλ.

Στον ημιτελικό με τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο Ρώσος εκνευρισμένος από την απώλεια του δεύτερου σετ από τον Έλληνα τενίστα και την ισοφάριση σε 1-1 στον ημιτελικό του Αυστραλιανού Open, έβαλε τις φωνές στον διαιτητή διαμαρτυρόμενος πως ο Τσιτσιπάς λάμβανε αντικανονικά οδηγίες από τον πατέρα και προπονητή του, Απόστολο.

Λίγες ημέρες αργότερα ο Ντανίλ Μεντβέντεφ ξαναχτυπά! Αυτή τη φορά κόντρα στον Ράφαελ Ναδάλ, στον τελικό του Australian Open, ο Ρώστος έγινε έξω φρενών με τους θεατές λέγοντας χαρακτηριστικά πως τον ενοχλούσαν οι φωνές τους κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Μάλιστα, μετά το τρίτο σετ το οποίο κι έχασε από τον αντίπαλό του, ο 25χρονος τενίστας άνοιξε διάλογο με τον διαιτητή κι εξέφρασε τα παράπονά του.

«Είναι ηλίθιοι. Είναι άμυαλοι. Η ζωή τους πρέπει να είναι κακή» ακούστηκε να λέει χαρακτηριστικά ο Μεντβέντεφ.

"Empty brains... their lives must be very bad!"



