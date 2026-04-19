Λουτσέσκου: «Η ΑΕΚ ήταν στην καλύτερη της κατάσταση και εμείς όχι, ο τελικός μπορεί να μας δώσει δύναμη»

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη τύπου μετά την ήττα με 3-0 από την ΑΕΚ στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα κόντρα σε μια ανεβασμένη Ένωση, ενώ αναφέρθηκε και στον τελικό του Κυπέλλου.

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 3-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια από την ΑΕΚ, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να τονίζει στη συνέντευξη τύπου πως η ΑΕΚ έφτασε στο ματς αυτό ούσα στην καλύτερή της κατάσταση, ενώ ο ΠΑΟΚ που είχε και πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσει όχι. Παράλληλα μίλησε και για τον τελικό του Κυπέλλου που έρχεται με τον ΟΦΗ υποστηρίζοντας ότι μπορεί να δώσει ώθηση και ενέργεια στην ομάδα του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου:

Για το τι οδήγησε στο αποτέλεσμα αυτό: «Είναι απλό. Η ΑΕΚ έφτασε σε αυτό το σημείο στην καλύτερη κατάσταση, ενώ εμείς όχι. Κέρδιζαν μονομαχίες, δεύτερες μπάλες και είχαν αυτοπεποίθηση μετά και τα τελευταία αποτελέσματα που είχε. Τα προβλήματα για μας ξεκίνησαν εδώ και δύο μήνες μετά την πρόκρισή μας στον τελικό του Κυπέλλου. Με τον τρόπο που είναι φτιαγμένη η ομάδα και με τον τρόπο που παίζει δεν είναι εύκολο να χάνεις έξι βασικούς παίκτες. Είχαμε πολλά προβλήματα που συνεχώς υπάρχουν. Οι υπόλοιποι παίκτες του ρόστερ θα έπρεπε να πιέσουν τον εαυτό τους. Υπήρχαν περιπτώσεις που παίκτες δεν επέστρεψαν με τον ίδιο ρυθμό. Σε κάθε περίπτωση είναι φυσιολογικό όταν αντιμετωπίζεις μια ομάδα στην καλύτερη κατάστασή της να έρχονται όλα αυτά τα προβλήματα στην επιφάνεια».

Για το ποιοι παίκτες έχουν τεθεί εκτός από εδώ και πέρα και αν το Κύπελλο μπορεί να δώσει την ώθηση για τη δεύτερη θέση: «Για τους τραυματισμούς δεν ξέρω τι να πω. Χάσαμε και τον Λόβρεν που γύρισε τον αστράγαλό του, χάσαμε χθες και τον Γιακουμάκη. Δεν είναι μια κατάσταση που πρέπει να παραπονούμαστε. Ο τελικός μπορεί να μας δώσει ώθηση, είναι ένα τρόπαιο και μπορεί να δώσει ενθουσιασμό και δύναμη στα παιδιά, αλλά και περισσότερη ενέργεια για τα ματς που θα ακολουθήσουν».