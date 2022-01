Μεντβέντεφ: «Ανόητος και ηλίθιος ο χειριστής οθόνης» (vid)

Ο Μεντβέντεφ έγινε έξαλλος με τον χειριστή οθονών και μάλιστα ο φακός τον έπιασε να τον βρίζει.

Ποιος είδε τον Μεντβέντεφ και δεν τον φοβήθηκε!

Ο Ρώστος, στο ματς με τον Αλιασίμ, έγινε έξαλλος με τον χειριστή οθόνης αποκαλώντας τον «βλάκα» και «ηλίθιο».

Η φάση που τον «έβγαλε από τα ρούχα του» ήταν στην αρχή του τέταρτου σετ.

Οι εναλλαγές των εικόνων στις μεγάλες οθόνες πριν από μία από τις επιστροφές του, τον εξόργισε και τον οδήγησε στα παράπονα στο διαιτητή.

"How stupid can he be, huh? Idiot!"



Daniil Medvedev was 𝐍𝐎𝐓 happy here 😤#AusOpen | @DaniilMedwed pic.twitter.com/lMiDCd5l9t