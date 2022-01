Μικρή διακοπή προέκυψε στον αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Σίνερ καθώς η βροχή οδήγησε τους ιθύνοντες του τουρνουά να κλείσουν την οροφή.

Η οροφή της Rod Laver Arena έκλεισε για να προστατευτούν οι Σίνερ - Τσιτσιπάς, αλλά κι οι θεατές, ώστε να συνεχιστεί ο αγώνας τους στο πλαίσιο των προημιτελικών του Australian Open.

Την ίδια ώρα αρκετά παιδιά κατέβαλαν τρομερή προσπάθεια για να καθαρίσουν το κορτ, πέφτοντας στα γόνατα.

Got to say, it's a different vibe in here under a closed roof



Not sure the indoor conditions favour either of these two - perhaps Tsitsipas with the slight edge itll give him on serve - given he already leads by a break #AusOpen #AO2022 #Sinner #Tsitsipas pic.twitter.com/btmdYrATdO