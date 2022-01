Ο Γιανίκ Σίνερ μοιάζει ως το πιο υψηλό εμπόδιο που καλείται να ξεπεράσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς για να βρεθεί στα ημιτελικά του Australian Open.

Ο Γιανίκ Σίνερ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ο Ιταλός παίκτης που καλείται να ξεπεράσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς για να βρεθεί στα ημιτελικά του Australian Open, από αλλού ξεκίνησε κι αλλού στην πορεία κατέληξε.



Ο Σίνερ γεννήθηκε στις 16 Αυγούστου 2001 στη γερμανόφωνη περιοχή του νότιου Τιρόλου, μιας εκ των δύο αυτόνομων επαρχιών της Ιταλίας, η βορειότερη στη χώρα.

Οι γονείς του εργάζονταν σε χιονοδρομικό καταφύγιο κι αυτό τον ώθησε να αναπτύξει το ταλέντο του στα χειμερινά σπορ. Ο Σίνερ άρχισε να ασχολείται με το σκι και να έχει μια πρώτη επαφή με το τένις από την ηλικία των τριών ετών. Προόδευσε γρήγορα και πρωταγωνίστησε στο σκι στις ηλικίες 8-12 ετών, κατακτώντας εθνικό τίτλο στο γιγαντιαίο σλάλομ.

Είχε αφήσει το τένις σε ηλικία επτά ετών, αλλά επέστρεψε σε αυτό σε ηλικία 13, έπειτα από προτροπή του πατέρα του εγκαταλείποντας το σκι, αλλά και το ποδόσφαιρο.

Είναι ο νεαρότερος παίκτης που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη 10άδα της παγκόσμιας κατάταξης και ο πρώτος που γεννήθηκε τη δεκαετία του 2000 και το επιτυγχάνει.

Ραγδαία εξέλιξη



Άρχισε την επαγγελματική του καριέρα το 2018 και η εξέλιξή του και εδώ ήταν ραγδαία. Μπήκε στο Top 100 τον Οκτώβριο του 2019 κι ένα χρόνο μετά τον βρίσκουμε στο Νο43. Τον Απρίλιο του 2021 μπήκε στην πρώτη 20άδα, με την υψηλότερη μέχρι τώρα θέση του στο ranking (Νο.9) να επιτυγχάνεται την 1η Νοεμβρίου 2021, ενώ από τις 17 Ιανουαρίου είναι στο Νο.10.

Τα καλά λόγια του Φέντερερ



Οι ειδικοί του αθλήματος έχουν συγκρίνει, όσο αυτό είναι δυνατό, το παιχνίδι του με αυτό του Ρότζερ Φέντερερ, βλέποντας την ήρεμη συμπεριφορά του στο παιχνίδι. Και ο Φέντερερ έχει επαινέσει τον νεαρό Ιταλό, λέγοντας: «Το στοιχείο που μου αρέσει είναι πως έχει την ίδια περίπου ταχύτητα στα χτυπήματά του, είτε το φόρχαντ, είτε το μπάκχαντ», ενώ προπονητές αποδίδουν την καλή πλάγια κίνησή του στην ενασχόλησή του με το σκι.

Πέντε τίτλοι

Ο Σίνερ μετρά ήδη πέντε τίτλους ATP, ο μικρότερος που το καταφέρνει μετά τον Τζόκοβιτς το 2007. Η αρχή έγινε το 2020 στη Σόφια το 2000 και πέρυσι ακολούθησαν οι τίτλοι ξανά στη Σόφια, στην Αμβέρσα, στην Ουάσινγκτον και στο Melbourne 1 στη Μελβούρνη.

Σε επίπεδο Grand Slam αγωνίζεται για 9η φορά. Κορυφαία του μέχρι τώρα επίδοση η παρουσία του στον προημιτελικό του Roland Garros του 2020, επίδοση που ισοφάρισε τώρα στο Australian Open.



Στο 2-1 ο Τσιτσιπάς



Με τον Στέφανο Τσιτσιπά έχει αναμετρηθεί τρεις φορές στο παρελθόν, όλες σε χωμάτινη επιφάνεια και έχει να επιδείξει μία νίκη: Ήταν στο ATP Masters της Ρώμης το 2020, όταν επικρατούσε με 6-1 6-7, 6-2 για τη φάση των «32». Ο Τσιτσιπάς είχε νικήσει τον Σίνερ ένα χρόνο πριν στο ίδιο τουρνουά με 6-3, 6-2, όπως και πέρυσι στον ημιτελικό του Barcelona Spain με 6-3, 6-3.

Ένα χαμένο σετ

Ο Σίνερ είναι σχεδόν αλάνθαστος μέχρι τώρα παιχνίδια του στο Μελβούρνη, καθώς σε τέσσερα παιχνίδια έχει χάσει μόλις ένα σετ. Ο Σίνερ στην πορεία του στο Australian Open νίκησε κατά σειρά τον Πορτογάλο, Ζοάο Σόουζα με 6-4, 7-5, 6-1, τον Στιβ Τζόνσον από τις ΗΠΑ με 6-2, 6-4 6-3, τον Ιάπωνα Τάρελ Ντάνιελ με 6-4, 4-6, 6-3, 6-1 και τον Αυστραλό, Άλεξ ντε Μινόρ με 7-6(3), 6-3, 6-4.

Sinner outlast the Demon @janniksin secures his spot in the next round of the #AusOpen after his 7-6, 6-3, 6-4 win over Alex De Minaur.



It's the first time in 49 years that two Italian players are in the QF of a Grand Slam



: @australianopen | #AusOpen | #AO2022 pic.twitter.com/WD0nooSTRh