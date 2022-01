Δείτε ποιοι ήταν πέρυσι και ποιοι είναι και τώρα στον 4ο γύρο ανδρών στο Australian Open

Αλλαγμένη κατά 10/16 είναι η σύνθεση της φάσης των «16» στο φετινό Australian Open σε σχέση με το περσινό. Οι Τσιτσιπάς, Ναδάλ, Μπερετίνι, Μεντβέντεφ, Αλιασίμ και Ζβέρεφ... κράτησαν τις θέσεις τους και όπως πέρυσι έτσι και φέτος συνεχίζουν για την πρόκριση στα προημιτελικά.



Από αυτή την εξάδα ο Ντανίλ Μεντβέντεφ και ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχαν φθάσει μέχρι τα ημιτελικά, με τον Ρώσο να περνά στον τελικό, αλλά εκεί να χάνει το τρόπαιο από τον μεγάλο απόντα, τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

