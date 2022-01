Ο Άντριαν Μαναρινό στη 13η παρουσία του στο Australian Open περνά στον 4ο γύρο

Το τελευταίο παιχνίδι της 5ης ημέρας στο Australian Open μπορεί να ξέφυγε λίγο χρονικά, καθώς ολοκληρώθηκε στις 02:33 το πρωί, τοπική ώρα, αλλά το βέβαιο είναι πως ο Άντριαν Μαναρινό δεν πρόκειται να το ξεχάσει.



Ο 33χρονος Γάλλος επικρατώντας του Ασλάν Καράτσεφ με 7-6(4), 6-7(4), 7-5, 6-4 προκρίθηκε στον 4ο γύρο του απλού ανδρών και θα είναι ο αντίπαλος του Ράφαελ Ναδάλ για μια θέση στα προημιτελικά.

O αγώνας στο Margaret Court Arena είχε διάρκεια τέσσερις ώρες και 38 λεπτά, με τον Μαναρινό (Ν0.69) να φθάνει σε μια νίκη στην πολυετή καριέρα του. Στη 13η συμμετοχή του στο Australian Open για πρώτη φορά βρίσκεται στη φάση των «16», ενώ συνολικά στα Grand Slam άλλες τρεις φορές, όλες στο Wimbledon, έχει φθάσει μέχρι τον 4ο γύρο.

