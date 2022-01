Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδειξε πως είναι αποφασισμένος να πάει μέχρι τέλους στη Μελβούρνη με αυτό που έγραψε στην κάμερα του ματς.

Το μήνυμα που έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην κάμερα μετά το τέλος του ματς με τον Ιμερ, άφησε… απορίες που έλυσε ο ίδιος λίγο μετά.

Αφού κέρδισε με 3-0 στον Σουηδό, πήρε έναν μαρκαδόρο και έγραψε στην κάμερα του αγώνα το εξής μήνυμα μέσα σε μία καρδιά: «Rip it, let’s get the bread» (στα ελληνικά: Σκίσε το, πάμε να βγάλουμε… ψωμί) έγραψε και λίγο αργότερα εξήγησε στο Eurosport τι ακριβώς εννοούσε, με… υπονοούμενο.

Tsitsipas having a loaf in Melbourne



No.4 seed saved 9/11 break points and was superb at the net 34/48 to defeat Ymer in straights



Next Gen Argentine Baez next#AO2022 pic.twitter.com/VJPEVYKxzL